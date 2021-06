Ministro do Uganda sobrevive a ataque que matou filha e motorista

O general Katumba Wamala, atual ministro das Obras e Transportes no Governo do Uganda, ficou ferido num braço no ataque, que ocorreu perto da sua casa, num subúrbio de Kampala, a capital do Uganda, de acordo com a porta-voz militar Flávia Byekwaso.

De acordo com a mesma fonte, o motorista de Wamala e a sua filha foram mortos no mesmo ataque, ao qual não houve até ao momento uma reação da polícia ugandesa.

De acordo com a imprensa local, os atacantes desconhecidos montados em motorizadas aproximaram-se do carro numa rua movimentada e dispararam pelo menos sete vezes.

As imagens do local mostraram o ministro com as roupas ensanguentadas a pedir para ser levado ao hospital.

Os ugandeses reagiram com choque à aparente tentativa de assassínio que volta a suscitar receios de insegurança naquele país da África Oriental que tem assistido a ataques semelhantes nos últimos anos.

Um porta-voz da polícia ugandesa foi morto a tiro por homens armados fora da sua casa em 2017.

Um parlamentar foi morto num ataque semelhante em 2018 e outras vítimas incluem um promotor público e líderes muçulmanos.

Wamala, membro do partido do Governo no Uganda e que também serviu durante anos como chefe da Polícia Nacional, é considerada uma figura querida entre muitos ugandeses que citam o seu perfil de homem simples, num país onde os oficiais militares são frequentemente temidos.

Era visto frequentemente apenas com um guarda-costas.

Falando da sua cama de hospital, Wamala disse que está fora de perigo.

"Os bandidos fizeram-no, mas Deus deu-me uma segunda oportunidade", disse, falando da sua filha morta.

"Vou sobreviver", acrescentou.