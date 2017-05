Ministro do Vaticano nega novas acusações de pedofilia

Lusa 15 Mai, 2017, 09:08 | Mundo

Em julho de 2016, a polícia australiana abriu uma investigação a acusações de pedofilia contra Pell, o mais alto representante da Igreja católica na Austrália.

Em outubro, a polícia australiana foi a Roma para ouvir o ministro da Economia do Vaticano sobre as acusações. Nenhuma acusação saiu deste processo.

Ao mesmo tempo, uma comissão de inquérito australiana está a estudar desde 2013 as respostas institucionais aos relatos de abusos sexuais a menores. Pell foi ouvido três vezes por esta comissão e reconheceu ter falhado na forma como lidou com os padres pedófilos no estado de Victoria, nos anos 1970.

Num novo livro, a jornalista Louise Milligan apresenta novos pormenores sobre as acusações de pedofilia, visando pessoalmente o cardeal Pell, bem como novas informações sobre alegadas tentativas da Igreja de abafar casos de pedofilia.

O cardeal Pell, que deu a entender ter sido vítima de uma conspiração, está no centro do livro "Cardinal: The Rise and Fall of George Pell".

"Parece que a Melbourne University Publishing (MUP) e outros `media` (...) estão a tentar interferir com o curso da Justiça", indicou, em, o gabinete do cardeal em Roma.

"O cardeal Pell vai abster-se de interferir no curso da Justiça e não responderá mais às acusações (da MUP e outras), com exceção de reiterar que todas as acusações de pedofilia feitas contra ele são completamente falsas", de acordo com o comunicado.

Pell foi ordenado padre em 1966, em Roma, antes de ir para a Austrália em 1971, onde subiu na hierarquia católica. Em 2014, foi escolhido pelo papa Francisco para "ministro" da Economia do Vaticano para reorganizar a gestão e as finanças do Vaticano.