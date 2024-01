Ministro dos Transportes de Singapura demite-se após ser acusado de corrupção

Subramaniam Iswaran anunciou a demissão num tribunal de Singapura, onde foi acusado num caso que envolve o magnata imobiliário Ong Beng Seng, que trouxe a Fórmula 1 para a cidade-Estado em 2008.

De acordo com documentos judiciais citados pelo jornal The Straits Times, o ministro é acusado de aceitar subornos e bens de luxo, incluindo bilhetes para o Grande Prémio, no valor de mais de 218 mil dólares norte-americanos (200 mil euros), entre 2015 e 2021.

O gabinete do primeiro-ministro, Lee Hsien Loong, comunicou a demissão de Iswaran, que também deixará de ser membro do partido no poder e abandonará o seu assento no parlamento de Singapura.

Lee indicou que aceitou a demissão, depois de Iswaran o ter informado, por escrito, da decisão de devolver "todo o dinheiro recebido" em salário como ministro e subsídios como deputado desde o início das investigações, em julho de 2023.

Iswaran, o primeiro governante da ilha envolvido num caso de corrupção desde 1986, declarou-se inocente de todas as acusações e saiu em liberdade sob fiança de 800 mil dólares de Singapura (cerca de 547 mil euros).

"A minha família e eu decidimos devolver o dinheiro porque não podemos beneficiar dele, uma vez que, devido às investigações, não pude cumprir as minhas funções como ministro e deputado", disse o governante na carta enviada a Lee Hsien Loong.

"Esta é também a coisa certa a fazer por Singapura e está em linha com os elevados padrões de integridade do Governo. Para evitar dúvidas, não procurarei a devolução deste dinheiro se, como acredito firmemente, for absolvido", prometeu Iswaran.

O ministro tinha sido inicialmente acusado de obstrução da justiça em maio de 2023, apenas dois meses antes de ser detido por corrupção.

Num comunicado, Lee Hsien Loong disse que "o Governo tratou este caso com rigor e de acordo com a lei, e continuará a fazê-lo".

"Estou determinado a defender a integridade do partido e do Governo, e a nossa reputação de honestidade e incorruptibilidade. Os singapurianos não esperam nada menos", acrescentou o primeiro-ministro.

Singapura tinha até agora tratado o escândalo com discrição, prosseguindo uma forte aposta na Fórmula 1. Em 2022, a ilha prolongou o contrato para receber a competição automobilística até 2028.

De acordo com dados oficiais, o Grande Prémio permite à cidade-Estado arrecadar cerca de 130 milhões de dólares norte-americanos (119 milhões de euros) em receitas turísticas anualmente.