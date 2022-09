Ministro dos Transportes e Comunicações do Peru renuncia ao cargo

Numa carta dirigida ao Presidente peruano, Pedro Castillo, Alvarado disse que durante o seu mandato tinha "diligentemente e com grande esforço trabalhado em benefício dos cidadãos mais necessitados do Peru", de acordo com a agência noticiosa Andina.

O agora ex-ministro dos Transportes, que é acusado de concursos irregulares durante o tempo em que liderou a pasta da habitação, disse estar convencido de que o tempo lhe permitirá esclarecer o assunto.

Com 94 votos a favor, 14 contra e oito abstenções, o Congresso peruano aprovou uma moção de censura contra Geiner Alvarado pelo seu alegado envolvimento numa rede criminosa que teria como líder o Presidente, Pedro Castillo, algo que foi assinalado em várias ocasiões pelo Ministério Público.