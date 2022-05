Ministro finlandês fala à UE sobre segurança europeia

O ministro, que irá participar na reunião de forma remota, vai informar os eurodeputados sobre a direção da política externa e de segurança da Finlândia após a invasão da Ucrânia pela vizinha Rússia em fevereiro passado.





O membro do governo finlandês abordará também o trabalho em curso do país para reavaliar as suas disposições de segurança.





A Finlândia não é atualmente um membro da aliança militar da NATO.



Esta reunião acontece no mesmo dia em que o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, anuncia a sua posição sobre a adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).