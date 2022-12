Ministro francês da Defesa visita a Ucrânia em gesto de apoio

Na agenda do representante francês consta, segundo fontes do seu ministério, uma homenagem aos mortos no Monumento dos Heróis em Kiev e um encontro com o seu homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov.França – responsável pela organização de uma conferência internacional de apoio à Ucrânia em 13 de dezembro que angariou mais de mil milhões de euros de donativos - insiste que continua disposta a fornecer todo o seu apoio humanitário e militar a Kiev.O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou recentemente que Paris continuará a fornecer armamento à Ucrânia, nomeadamente novos canhões Caesar.Desde o início do conflito em solo ucraniano, em 24 de fevereiro, a França forneceu a Kiev 18 canhões Caesar com um alcance de 40 quilómetros, montados em camiões, mísseis anti-tanque e anti-aéreos, bem como veículos blindados anti-armamento (VAB).