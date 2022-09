Ministro guineense afirma que "ainda há muito trabalho" até às legislativas

A data de início do recenseamento eleitoral, que será de raiz conforme defendido pela maioria dos partidos políticos, ainda não foi marcada, mas Fernando Gomes disse que as impressoras, adquiridas pelo Governo, e outro equipamento já estão no país desde o final da passada semana.

"Há muito trabalho pela frente, desde logo montagem de equipamento, formação dos formadores, formação dos `brigadistas`. A realização do recenseamento em si, fixação de listas, períodos de reclamação. Nós estamos a trabalhar para cumprir o determinado no decreto presidencial 18 de dezembro", afirmou Fernando Gomes.

O ministro falava no final da cerimónia de tomada de posse de uma série de quadros superiores daquele ministério, incluindo o novo diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, Gabriel Gibril Baldé, nomeado na quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

"Todo o nosso trabalho está focalizado no cumprimento do prazo fixado pelo decreto presidencial", afirmou o ministro da Administração Territorial, salientando que, como previsto na lei, será feito um trabalho de sensibilização para os guineenses aderirem ao recenseamento.

O ministro Fernando Gomes pediu aos guineenses para que assim que for anunciada a data do recenseamento se irem recensear.

"Sem estarem recenseados não podem votar, é um dever cívico de cada cidadão guineense", disse, lembrando também aos jovens que são determinantes para o futuro próximo do país e que devem recensear-se para votarem.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu a Assembleia Nacional Popular no passado mês de maio, formou um Governo de iniciativa presidencial e marcou eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro.