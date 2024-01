Ministro israelita responsabiliza Catar pelo ataque do Hamas de 7 de outubro

קטר היא מדינה תומכת טרור ומממנת טרור. היא הפטרונית של חמאס והיא אחראית במידה רבה לטבח שביצע חמאס באזרחי ישראל. היחס של המערב כלפיה צבוע ומבוסס על אינטרסים כלכליים פסולים. המערב יכול וצריך להפעיל עליה מנופים חזקים בהרבה ולהביא לשחרור החטופים באופן מידי.>> https://t.co/ziQpGs6ROX — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 24, 2024

, escreveu Bezalel Smotrich na rede social X, acusando diretamente Doha.O emirado, acrescentou o líder do partido Sionismo Religioso, que integra o Governo de Israel, "é o patrocinador do Hamas e é o principal responsável pelos massacres cometidos pelo Hamas contra cidadãos israelitas”.Nos últimos dias, com o intensificar das operações militares no sul da Faixa de Gaza, tem aumentado o debate em Israel sobre a melhor forma de garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Nos esforços de mediação estão o Catar, o Egito e os Estados Unidos, que tentam alcançar nova trégua, a libertação de mais reféns e fornecer mais ajuda humanitária ao território palestiniano.

Catar “horrorizado” com Netanyahu

Na quarta-feira, o Canal 12 de Israel difundiu uma gravação de um diálogo em que alegadamente se ouve o primeiro-ministro israelita, com familiares dos reféns, a descrever o papel de Doha nas negociações como "problemático"., declarou Netanyahu no registo sonoro, acusando o emirado de financiar o movimento islamita palestiniano.Esta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar reagiu. Declarou-se “horrorizado”., escreveu Majed Al Ansari, nas redes sociais.A serem confirmadas estas declarações, considerou então, “são irresponsáveis e destrutivas para os esforços para salvar vidas inocentes, mas não são surpreendentes”.acrescentou.Por esse motivo, caso se confirme a veracidade das declarações, o Catar acusa Benjamin Netanyahu de estar a “obstruir e a minar o processo de mediação, para servir a sua carreira política, em vez de dar prioridade ao salvamento de vidas inocentes, incluindo reféns israelitas”., concluiu.Recorde-se que Doha acolhe a liderança política do Hamas e, nos últimos anos, concedeu centenas de milhões de dólares em ajuda destinada à população de Gaza, que está sob o controlo do movimento desde 2007.