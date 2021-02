Ministro Nuno Santos defende necessidade de abraçar tecnologias digitais

", afirmou Nuno Santos, durante uma intervenção por videochamada no congresso mundial de telecomunicações móveis (Mobile World Congress Shanghai 2021), em Xangai.O ministro apontou que, como o país mais ocidental da Europa,", indicou.", disse.Organizado pela associação GSMA, o Mobile World Congress é a maior feira de telecomunicações móveis do mundo.A edição de 2021 decorre em Xangai, a "capital" económica da China, entre estas terça e quinta-feira, e tem como temas principais as redes de quinta geração (5G), a Inteligência Artificial e a indústria conectada.A intervenção de Pedro Nuno Santos ocorreu no fórum organizado pelo grupo chinês das telecomunicações Huawei Connected for Shared Prosperity ("Conectados por uma Prosperidade Compartilhada", em português).

Além do ministro português, o Fórum contou com intervenções do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação da Hungria, Laszlo Palkovics e a ministra da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha, Maria Reyes Maroto.





