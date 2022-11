Ministro turco do Interior responsabiliza curdos do PKK por atentado em Istambul

, disse o governante, garantindo que entre os 22 detidos se encontra a pessoa que alegadamente perpetrou o ataque., acrescentou Soumeylan Soylu.O ministro acusou mesmo as forças curdas que controlam a maior parte do nordeste da Síria, consideradas terroristas por Ancara, de estarem por detrás do ataque.Recorde-se que em 2015, na batalha de Kobane, as forças curdas conseguiram repelir o grupo extremista Estado Islâmico (EI). A cidade está sob controlo das Forças Democráticas Sírias (SDF), das quais as Unidades de Proteção Popular (YPG), com base no PKK, são uma componente importante.O ataque de domingo, na avenida Istiklal, na zona comercial de Istambul, ainda não foi reivindicado e fez seis mortos e 81 feridos, metade dos quais foram hospitalizados, sendo todas as vítimas de nacionalidade turca.Fechado depois do ataque, o acesso à rua, frequentada por residentes e turistas de Istambul, foi novamente permitido esta manhã, informaram os meios de comunicação social turcos.

Ataque ainda não foi reivindicado

Em Bali, na Indonésia, para participar na cimeira do G20, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan denunciou "o vil atentado", dizendo então que "as primeiras observações" deixavam entender que se tratava de um atentado terrorista" em que "uma mulher estaria implicada"., frisou.Cinco promotores de justiça foram já designados para investigar a explosão, de acordo com a agência de notícias estatal Anadolu.O Conselho Supremo de Rádio e Televisão, que vigia os órgãos de comunicação social na Turquia, impôs uma proibição temporária de relatos sobre a explosão, medida que impede as emissoras de exibir vídeos do momento da explosão ou das consequências. O mesmo órgão já tinha imposto proibições semelhantes no passado, na sequência de ataques e acidentes.Em imagens difundidas nas redes sociais, ouve-se o momento da explosão, acompanhado de chamas e desencadeando imediatamente um movimento de pânico. Uma grande cratera negra também é visível nestas imagens, assim como vários corpos no solo, nas proximidades.Outras imagens mostram ambulâncias, carros de bombeiros e da polícia no local.A Turquia foi palco de uma série de atentados mortais entre 2015 e 2017 cometidos pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) e movimentos curdos. Nesse período, a avenida Istiklal foi também palco de um ataque reivindicado pelo EI, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de duas mil.

É de salientar que o PKK é alvo regular de operações militares turcas contra bases no norte do Iraque e na Síria. E no mês passado, numerosas acusações transmitidas pela oposição e pelos observadores turcos, mas negadas pelas autoridades, referiam-se à utilização de armas químicas pelo exército turco contra combatentes do PKK que publicaram uma lista de 17 nomes, acompanhados de fotografias de pessoas apresentadas como mártires mortos por gás tóxico.