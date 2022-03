Ministro turco tenta mediar conflito em Kiev

Após uma passagem por Moscovo, onde esteve reunido na quarta-feira com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, o chefe da diplomacia turca vai encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kubela.



A Turquia tem estado fortemente envolvida na frente diplomática do conflito em curso e acolheu, na passada quinta-feira, a primeira reunião cara a cara entre Lavrov e Kuleba desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro.



Mevlut Çavusoglu foi o mediador desse encontro que decorreu em Antalya, cidade do sul da Turquia, que acabou sem avanços.



Membro da NATO e aliado da Ucrânia, a Turquia também tem laços estreitos com a Rússia e tem tido o cuidado de manter uma linha aberta com ambos os países desde o início do conflito.



A visita de Mevlut Çavusoglu acontece após os primeiros-ministros da Polónia, República Checa e da Eslovénia, todos países-membros da União Europeia (UE), terem estado na capital ucraniana e de terem expressado o seu apoio às autoridades ucranianas.