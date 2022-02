Ministro ucraniano procura apoios nos Estados Unidos

Após ter sido recebido na terça-feira pelo chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, e pelo chefe do Pentágono (Departamento de Defesa norte-americano), Lloyd Austin, que expressaram uma vez mais o apoio de Washington a Kiev num momento de alta tensão com a Rússia, Dmytro Kuleba estará hoje na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), organização liderada por António Guterres., depois do Presidente russo, Vladimir Putin, ter reconhecido, na segunda-feira à noite, a independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e de Lugansk.Na reunião de emergência, que decorreu na madrugada de terça-feira em Portugal, a secretária-geral adjunta da ONU para os Assuntos Políticos, a norte-americana Rosemary DiCarlo, "lamentou profundamente" a decisão da Rússia de reconhecer a independência dos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, advertindo na ocasião que “”.", disse a representante.Já o representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia, disse, na mesma reunião, que o país "não quer um banho de sangue em Donbass".O embaixador russo assegurou ainda que há "um pânico infundado sobre uma invasão da Ucrânia" nos países ocidentais.

A Rússia, que atualmente detém a presidência mensal rotativa do conselho, é um dos cinco membros permanentes deste órgão máximo da ONU (por ter a capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo) que detém poder de veto.