Ministros da Defesa da UE debatem fornecimento de munições e treino à Ucrânia

A reunião informal na Suécia, organizada pela presidência sueca do Conselho da UE, está dividida em duas partes: No primeiro dia, hoje, os governantes dos 27 com a tutela da Defesa debaterão “as operações militares” que envolvem os Estados-membros da União, de acordo com uma mensagem disponibilizada pelo ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson.



"A segurança é uma das prioridades da presidência sueca à luz da invasão da Rússia à Ucrânia. Um apoio económico e militar forte da UE é crucial para as possibilidades que a Ucrânia tem de vencer a guerra”, sustentou Pål Jonson.