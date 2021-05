Ministros da Defesa da UE reunidos para o que a Alemanha diz ser um "salto quântico em termos de cooperação"

A União Europeia tem já um orçamento para apoiar a reconstrução de pontes de forma a que sejam capazes de suportar o peso de tanques. "Certificar que as tropas possam ser movimentadas ao longo das várias fronteiras da Europa é um tema muito importante não só para a União Europeia mas também para a NATO", disse a ministra alemã da Defesa.





Ao mesmo tempo, os vários países vão tentar chegar a acordo para mandar abaixo algumas regulações no sentido de facilitar a transferência de militares, de fora do bloco, dentro do território europeu.





Com esta decisão, que deverá ser tomada formalmente pelos minsitros da Defesa esta quinta-feira, os membros da NATO Noruega, Canadá e Estados Unidos serão os primeiros a colaborar no PESCO - Cooperação Estruturada Permanente - que tem como objetivo aprofundar e melhorar sinergias no campo da Defesa.





Este pacto foi criado em 2017, após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.





A União Europeia, desde então, alocou 1.7 mil milhões de euros do orçamento conjunto, até 2028, para melhorar a mobilidade militar em apoio à NATO.





Para além do reforço das pontes para a passagem de tanques, o PESCO tem como objetivo aprofundar a troca de informação entre os países e simplificar e facilitar o rápido destacamento e transporte de equipamento militar.





Neste encontro dos ministros da Defesa vai ser também discutida a situação na fronteira ucraniana, onde a Rússia concentrou milhares de tropas.