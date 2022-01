Ministros da Defesa dos EUA e Rússia estabelecem raro contacto por telefone

Os dois ministros, acrescentou num breve comunicado o porta-voz John Kirby, "discutiram a diminuição dos riscos nas fronteiras da Ucrânia".

Os europeus, os norte-americanos e Kiev acusam Moscovo desde há várias semanas de concentrar milhares de soldados junto à fronteira ucraniana, destinados a uma eventual invasão militar, e ameaçaram com sanções "massivas e sem precedentes".

Por sua vez, a Rússia tem rejeitado qualquer intenção de invadir o país vizinho -- apesar da anexação da península da Crimeia em 2014 --, e afirma que apenas pretende proteger-se da hostilidade dos ocidentais que apoiam Kiev, em particular no seu conflito com os separatistas pró-russos do leste.

A Rússia tem sido apontada como um apoio decisivo aos separatistas russófonos do leste da Ucrânia, um conflito despoletado na primavera de 2014, que provocou mais de 13.000 mortos e que permanece sem solução.

Na próxima semana estão programadas importantes reuniões no âmbito do atual clima de tensão militar junto à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

O primeiro encontro está agendado para 09 e 10 janeiro em Genebra (Suíça), onde os Estados Unidos e a Rússia vão debater as questões da Ucrânia e de controlo do armamento nuclear.

Ainda no dia 10 de janeiro, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o chefe da diplomacia da Ucrânia vão reunir-se em Bruxelas.

Segue-se uma reunião do Conselho NATO/Rússia (fórum de diálogo), agendada para 12 de janeiro, e um encontro entre a Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa (OSCE), a 13 de janeiro.