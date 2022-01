Ministros da Defesa e Negócios Estrangeiros da UE discutem `bússola` e tensões a Leste

Nas primeiras reuniões ministeriais informais sob a presidência francesa do Conselho da UE, que começou a 01 de janeiro, será o Alto Representante da União para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, a presidir aos trabalhos, quer do Conselho de ministros da Defesa, entre quarta e quinta, quer da reunião de chefes de diplomacia, quinta e sexta, nos quais Portugal estará representado pelos ministros da Defesa, João Gomes Cravinho, e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Na quinta-feira, haverá uma reunião conjunta dos 27 ministros da Defesa e dos 27 ministros dos Negócios Estrangeiros, a configuração do Conselho conhecida como `Jumbo`, e focada na futura estratégia de segurança e defesa do bloco europeu.

Os trabalhos arrancam na quarta-feira à noite na cidade costeira de Brest, com um jantar de trabalho dos ministros da Defesa, no qual participarão também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o subsecretário-geral das Nações Unidas para as Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, e que tem na `ementa` os desafios colocados pela ingerência e atividades de atores estatais e não estatais nos teatros operacionais das diferentes missões levadas a cabo pela UE.

Na quinta-feira, os 27 prosseguirão a discussão em torno da `Bússola Estratégica`, o documento orientador da nova política de Defesa da UE, que deverá ser adotada pelos chefes de Estado e de Governo da União em março próximo, e que os titulares da pasta da Defesa também debaterão com os chefes de diplomacia, num almoço de trabalho conjunto.

A `bússola` visa estabelecer as novas diretrizes de política de Defesa da UE, designadamente com vista ao reforço da autonomia estratégica do bloco europeu, e, de acordo com Borrell, que está a conduzir as negociações em torno do documento, este compreenderá quatro grandes dimensões, ao nível da ação, segurança, investimento e parcerias.

Relativamente à reunião informal de chefes de diplomacia, os trabalhos começam com o almoço de trabalho em formato `Jumbo` na quinta-feira e, depois de abordada a visão estratégica da UE em matéria de Defesa para a próxima década, os 27 discutirão a situação da segurança nos países vizinhos orientais da União Europeia, particularmente na Ucrânia e Bielorrússia, devendo também abordar a situação no Cazaquistão.

Na sequência dos últimos Conselhos dos Negócios Estrangeiros, onde os Estados-Membros reiteraram o seu compromisso com a soberania e integridade territorial da Ucrânia, bem como a sua solidariedade com a sociedade civil bielorrussa, os ministros reavaliarão o ambiente geoestratégico, numa semana considerada particularmente importante em termos diplomáticos com vista a uma solução pacífica para a tensão entre Rússia e Ucrânia, na qual a UE já frisou por diversas vezes querer ter uma palavra a dizer, dado estar em causa a segurança europeia.

Na sexta-feira, além de um debate sobre as relações com a China, os chefes de diplomacia europeus prosseguirão os preparativos da cimeira União Europeia-União Africana, agendada para 17 e 19 de fevereiro, em Bruxelas.

Nesse contexto, a presidência francesa do Conselho da União Europeia organiza uma sessão de trabalho conjunta para a qual convidou o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, e a ministra dos Negócios Estrangeiros do Senegal -- país que assume a presidência rotativa da UA -, Aissata Tall Sal.

Esta VI cimeira UE-África - originalmente marcada para 2020, mas sucessivamente adiada devido à pandemia de covid-19, que impediu designadamente que ocorresse durante a presidência portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre de 2021 - constituirá uma oportunidade para rever a parceria entre os dois continentes e para reforçar os laços estratégicos em prioridades comuns tais como prosperidade, segurança e mobilidade ao lado dos parceiros africanos.