Ministros da Energia da UE analisam situação energética

Na agenda de trabalhos dos ministros está a situação energética no contexto da guerra na Ucrânia, na sequência das decisões recentemente tomadas pela empresa russa Gazprom de suspender o fornecimento de gás a alguns países europeus.A sessão extraordinária foi convocada na quarta-feira e será presidida por Barbara Pompili, ministra da Transição Ecológica de França, país que detém a presidência da UE.A decisão surgiu depois de a Rússia ter anunciado a suspensão das entregas de gás natural à Polónia e Bulgária.”, disse no Twitter Barbara Pompili.Os dois Estados-membros da União Europeia (UE) não fizeram pagamentos em rublos, apesar de o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, ter declarado que o país só aceitaria ser remunerado pelas entregas de gás na sua moeda nacional.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou a decisão como “uma nova tentativa da Rússia” de “chantagear” os europeus com o gás e garantiu que a UE está “preparada para esse cenário”.