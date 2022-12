Ministros da Energia da UE procuram regulação do mercado do gás

Após várias reuniões nas últimas semanas nas quais não lograram um entendimento, os 27 voltam a sentar-se hoje à mesa, e desta feita com um mandato claro da parte dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia para chegarem a um compromisso, naquela que é à partida a derradeira oportunidade do ano.Na cimeira realizada na passada quinta-feira em Bruxelas, os líderes dos 27 instaram os seus ministros da Energia a chegarem a um acordo na reunião de hoje sobre o mecanismo de correção do mercado de gás, e designadamente um limite máximo aos preços das importações na bolsa europeia, visando “proteger cidadãos e economia”.O apelo aos ministros da Energia teve lugar depois de estes terem voltado a falhar, na última terça-feira, um acordo, devido a divergências sobre os preços máximos e os requisitos.





Na ocasião, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, que voltará a representar hoje Portugal nas discussões, apontou que "houve alguns avanços, houve consenso em grande parte da proposta, nomeadamente de algumas salvaguardas que eram pretendidas por alguns dos países, mas não houve acordo em relação ao tema central, que é a questão do nível de preços a partir do qual este mecanismo de correção de mercado seria ativado".



Em causa está a medida de emergência temporária proposta no final de novembro pela Comissão Europeia para criação de um mecanismo de correção de preço em certas transações no Mercado de Transferência de Títulos relativamente ao gás natural, o TTF, que poderia ser ativado mediante preços elevados durante vários dias consecutivos para limitar aumentos excessivos.