Ministros da Energia da UE tentam redução do consumo de gás

Na reunião que decorre em Bruxelas, a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, vai, então, apresentar uma recomendação sobre a preparação para o inverno e a garantia da segurança do aprovisionamento energético para a estação de aquecimento de 2024-2025, tentando um acordo político dos ministros europeus da tutela sobre a prorrogação da redução voluntária coordenada da procura de gás.A discussão surge depois de, na passada terça-feira, o executivo comunitário ter recomendado que os países da UE mantenham a poupança de 15% do consumo de gás, acordada há dois anos aquando do pico da crise energética, para estabilizar os mercados dada a persistência das tensões geopolíticas.