Ministros da NATO e da UE reúnem-se em Bruxelas

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, estará presente nas duas reuniões, nas quais Portugal vai estar representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.A reunião no quartel-general da NATO com os representantes dos 30 Estados-membros da Aliança, agendada para o período da manhã, será alargada aos chefes de diplomacia da Suécia, Finlândia e UE.Ainda na capital belga, a partir das 15h40 locais (14h40 de Lisboa), os chefes de diplomacia dos 27 Estados-membros do bloco europeu vão reunir-se naquele que é o quinto Conselho extraordinário de ministros dos Negócios Estrangeiros no espaço de pouco mais de uma semana, também em formato alargado.A par dos 27, vão participar no encontro o ministro ucraniano, Dmytro Kuleba, por videoconferência, e os homólogos dos Estados Unidos, Reino Unido e do Canadá.A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades.