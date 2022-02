Ministros da UE debatem política da saúde com olhar sobre a pandemia

Sob os auspícios da presidência semestral francesa do Conselho da União Europeia, os responsáveis pela tutela da diplomacia e da saúde nos 27 vão discutir, entre outros aspetos, a organização do bloco comunitário para abordar a pandemia, em particular as compras e doações de vacinas, terapêuticas, diagnósticos, capacidades de produção e reforço do sistema de saúde.



Numa recente entrevista à rádio TSF, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, antecipou que a prioridade que deve marcar este encontro é o aumento do nível de vacinação nas regiões do mundo com menos pessoas inoculadas, desde logo o continente africano.



"Temos de apoiar a universalização da vacinação e esse apoio implica reforçar as nossas doações, mas não apenas isso. O essencial é reforçar a capacidade de produção de vacinas noutros continentes que não apenas o europeu ou a Índia e para isso é preciso transferência tecnológica, capacidade produtiva, capital e investimento”, referiu Santos Silva.



“Esta iniciativa francesa de fazer uma reunião simultânea de ministros dos Negócios Estrangeiros e da Saúde destina-se justamente a enfatizar essa dimensão externa da nossa luta contra a pandemia", sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros.



De acordo com a informação sobre o encontro, a presidência europeia francesa estabeleceu quatro prioridades para o debate ministerial: maior apoio aos países de baixo e médio rendimento em resposta à pandemia de covid-19; uma estratégia europeia de saúde global reforçada; uma arquitetura de saúde multilateral consolidada construída em torno de uma Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçada; e a reafirmação da atratividade da perícia da UE.