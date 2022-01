Ministros da UE debatem tensão no Leste da Europa

Pouco mais de uma semana após a reunião informal em Brest, França, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, entre os quais Augusto Santos Silva, voltam a reunir-se sem que a situação de tensão entre Ucrânia e Rússia tenha desanuviado, persistindo a séria ameaça de um ataque russo, apesar de todos os esforços que estão a ser feitos no plano diplomático, designadamente através dos Estados Unidos, o interlocutor com o qual Moscovo aceitou dialogar.Ao longo da última semana, enquanto prosseguiram as negociações entre Washington e Moscovo em torno das exigências russas para não atacar a Ucrânia, que considera uma ameaça à sua segurança nacional, a União Europeia insistiu que qualquer nova agressão militar russa contra a integridade territorial e soberania da Ucrânia terá um preço elevado, acenando com a ameaça de “”.

Fontes diplomáticas indicaram que os 27 não deverão, todavia, discutir hoje “sanções específicas” contra Moscovo que encarregaram a Comissão Europeia de elaborar -, embora o Conselho deva reafirmar de forma clara que está preparado para responder a qualquer ataque da Rússia, que Washington continua a apontar como provável.