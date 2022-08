Ministros da União Europeia analisam guerra na Ucrânia

A capital da República Checa – país que assume a presidência semestral rotativa do Conselho da União até final do ano – acolhe hoje de manhã uma reunião informal de ministros da Defesa, com a participação da ministra Helena Carreiras, e, entre hoje à tarde e até quarta-feira, uma reunião informal dos chefes de diplomacia dos 27, com a participação de João Gomes Cravinho.



Enquanto na reunião de ministros da Defesa, que contará com a participação do ministro ucraniano, os 27 debaterão os apoios que poderão continuar a prestar à Ucrânia para fazer face à invasão russa, no encontro de ministros dos Negócios Estrangeiros as atenções estarão centradas num debate entre os Estados-membros sobre uma eventual suspensão do acordo de facilitação de vistos a turistas russos.



Vários países, entre os quais a anfitriã República Checa, têm reclamado uma proibição de entrada de turistas russos no espaço Schengen (espaço europeu de livre circulação), uma medida que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem vindo a reclamar, e que alguns Estados-membros ameaçam implementar de forma bilateral se não houver um compromisso ao nível da União.