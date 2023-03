Ministros das Finanças da CEDEAO tentam em Bissau consenso para moeda única em 2027

Na qualidade de anfitrião da reunião, o ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Ilídio Vieira Té, disse no seu discurso de boas-vindas que o encontro, o 13.º, não deverá ser "mais um a engrossar fileira".

O ministro guineense referia-se ao impasse quanto à definição da "maioria", isto é, o número de países que já possuem condições para entrar na fase da estabilidade, um dos critérios para o lançamento da ECO em janeiro de 2027.

"Não se espera que o encontro de Bissau seja mais uma reunião (...). Esta reunião deve resolutamente servir-nos a fazer prova da nossa solidariedade e o espírito de fraternidade que sempre guiou a nossa comunidade e que esteve na origem da criação da CEDEAO em 1975", enfatizou Vieira Té.

Carfa Embalo, da direção-geral do Orçamento do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau e presidente do comité técnico para a entrada em vigor da ECO, disse, em declarações aos jornalistas, que os técnicos da organização, reunidos em Bissau desde o dia 13, não alcançaram um consenso quanto à questão da maioria.

Embalo explicou que o impasse se deve ao facto de o texto da criação da ECO prever que se a maioria dos países cumprir com pelo menos quatro dos seis critérios apontados como pontos de convergência, a nova moeda poderá entrar em vigor em 2027.

O Gana e a Nigéria, duas maiores economias da CEDEAO, não concordam com aquele mecanismo por se considerarem em desvantagem no cumprimento dos critérios, uma vez que oito dos 15 países da organização estão agrupados na UEMOA (União Económica Monetária Oeste Africana).

O responsável guineense notou que, de acordo com os textos da criação da ECO, considera-se que a maioria é composta por oito Estados da CEDEAO.

Carfa Embalo assinalou ainda que o Gana e a Nigéria entendem que o bloco UEMOA, que tem um mercado único e uma moeda única indexada ao Euro, o franco CFA, "está a forçar" a entrada em vigor do ECO com base na estabilidade da sua taxa de inflação que não ultrapassa os seis por cento.

Fazem parte da UEMOA Benim, Burkina-Faso, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo.

A CEDEAO é integrada por Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

O ministro Ilídio Vieira Té reforçou, no seu discurso, que a reunião, que decorre durante todo o dia de hoje, num hotel de Bissau foi convocada "justamente para se encontrar uma definição sobre o conceito maioria" no quadro do pacto de convergência.

As deliberações da reunião de Bissau serão remetidas para a próxima cimeira de chefes de Estado da CEDEAO, em junho.