Ministros das Finanças da UE aprovam plano português de 16,6 mil milhões de euros

Os ministros das Finanças da UE aprovaram formalmente, em Bruxelas, o primeiro pacote de planos formulados pelos Estados-membros e já validados pela Comissão Europeia para acederem aos fundos do pacote de recuperação «NextGenerationEU».

Deram o aval - a chamada "decisão de execução do Conselho" - aos Planos de Resiliência e Recuperação de Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, Espanha, Dinamarca, França, Grécia, Itália, Letónia e Luxemburgo.

Cabe agora à Comissão Europeia celebrar com os 12 Estados-membros os acordos de financiamento - que regulam a transferência das subvenções - e os acordos de empréstimos, o que deverá suceder nos próximos dias.

Logo de seguida começam a ser libertados os primeiros fundos, ao abrigo do pré-financiamento de 13% (do montante total de cada PRR) previsto no regulamento, o que deverá então suceder ainda este mês ou no início de agosto.

Portugal, cujo PRR ascende a 16,6 mil milhões de euros - dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido, sendo os restantes 2,7 mil milhões na forma de empréstimos em condições particularmente favoráveis -, deverá assim receber em breve cerca de 2,1 mil milhões de euros, equivalente a 13% das verbas a que tem direito e que deverá executar até 2026.

(Com Lusa)