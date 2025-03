Ministros das Finanças debatem defesa da UE

Na reunião regular na capital belga – na qual não participa o ministro português das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, dada a votação da moção de confiança ao Governo –, os governantes do euro vão fazer “”, segundo a agenda do encontro.Apesar de não estar especificado, fontes europeias indicaram na antevisão do encontro que, neste ponto da reunião,, entre as quais um novo instrumento europeu para circunstâncias extraordinárias (num total de 150 mil milhões de euros, semelhante ao de empréstimos a condições favoráveis criado durante a covid-19 para evitar o desemprego) e a ativação da cláusula de salvaguarda nacional das regras orçamentais para evitar procedimentos por défice excessivo (para aumento da despesa pública com defesa num acréscimo máximo de 1,5% do Produto Interno Bruto por ano, que resultará em 650 mil milhões de euros para quatro anos).