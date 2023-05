Ministros das Relações Exteriores turco e sírio encontram-se em Moscovo

Este encontro vai permitir "uma troca de opiniões sobre a normalização das relações entre a Turquia e a Síria", disse o chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, ao anunciar o encontro bilateral, ao nível de ministros das Relações Exteriores.

A questão do "retorno voluntário" dos 3,7 milhões de refugiados sírios na Turquia também estará em discussão, especificou o ministro.

A reunião será a primeira desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, na qual a Turquia apoiou os rebeldes da oposição ao regime de Bashar al-Assad.

A Rússia, que mantém relações diplomáticas próximas com Síria e Turquia, já tinha convocado diversas reuniões entre os dois países que até agora não tinham acontecido.

Basahr al-Assad, presidente da Síria, tinha condicionado qualquer encontro à retirada das tropas turcas presentes no norte do território, mas o porta-voz do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou a realização da reunião sem que este critério fosse cumprido.

Para além dos ministros turco e sírio, estarão também presentes os seus homólogos da Rússia e do Irão.

Os chanceleres árabes decidiram no domingo, 07 de maio, reintegrar o regime sírio na Liga Árabe, 12 anos depois de terem excluído o país pela repressão a protestos populares, que levou a confrontos violentos.

Esta decisão faz parte de um realinhamento regional e da diminuição do papel dos Estados Unidos na região, segundo analistas.

A decisão de reintegração baseou-se no controlo de al-Assad sobre a maior parte do território do país, pelo que os restantes Governos árabes não acreditam que a oposição seja capaz de derrubar o regime.

Nos últimos anos, vários países árabes tentaram restabelecer relações diplomáticas com a Síria, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e a Arábia Saudita.