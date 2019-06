Partilhar o artigo Ministros do G20 debatem segurança energética no Japão Imprimir o artigo Ministros do G20 debatem segurança energética no Japão Enviar por email o artigo Ministros do G20 debatem segurança energética no Japão Aumentar a fonte do artigo Ministros do G20 debatem segurança energética no Japão Diminuir a fonte do artigo Ministros do G20 debatem segurança energética no Japão Ouvir o artigo Ministros do G20 debatem segurança energética no Japão

Tópicos:

Golfo, Nagano,