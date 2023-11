Ministros do Governo de Vanuatu pedem ao Presidente a dissolução do parlamento

Se o Presidente, Nikenike Vurobaravu, dissolver o parlamento e o Governo chefiado pelo primeiro-ministro, Charlot Salwai, serão realizadas eleições nacionais.

Vanuatu, que se tornou independente em 1980, teve três primeiros-ministros desde agosto.

Salwai reuniu-se com Vurobaravu na sexta-feira, depois de o Conselho de Ministros ter recomendado a dissolução do parlamento, informou o Vanuatu Daily Post. As autoridades disseram que o Presidente estava a analisar o pedido e que tomaria uma decisão na próxima semana, segundo o jornal.

Os ministros afirmaram que um novo governo daria ao país uma melhor oportunidade de recuperar dos recentes ciclones e das dificuldades económicas.

Os EUA disseram no início deste ano que vão abrir uma embaixada na capital de Vanuatu, Port Vila. Será a quinta missão diplomática que os EUA abrem ou anunciam na região nos últimos três anos, numa altura em que procuram fazer face à influência da China no território.

Vanuatu, uma nação insular com cerca de 300.000 habitantes, declarou no ano passado uma emergência climática ao transferir dezenas de aldeias para terras mais altas.