Ministros dos Estrangeiros da UE analisam crise na Ucrânia

Os ministros dos 27, entre os quais Augusto Santos Silva, terão a oportunidade de trocar impressões com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, num pequeno-almoço informal a anteceder os trabalhos formais do Conselho.Depois de a tensão a leste ter sido abordada pelos chefes de Estado e de Governo da UE na passada quinta-feira, numa mini-cimeira extraordinária celebrada antes da cimeira UE-África, a ameaça de uma nova guerra na Europa volta hoje à mesa dos chefes da diplomacia, depois de um fim de semana em que se assistiu a uma escalada do conflito, com o aumento de confrontos na região do Donbass e o prolongamento de exercícios militares russos na Bielorrússia.Os observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) anunciaram no sábado ter registado em 24 horas 1.500 violações do cessar-fogo na Ucrânia oriental, número que constitui um recorde este ano, tendo mesmo a organização convocado igualmente para hoje uma reunião extraordinária para debater a escalada de tensão militar.

O pacote de sanções “sem precedentes” com que a UE tem ameaçado Moscovo em caso de agressão militar à Ucrânia não está ainda na ordem do dia, mas, na última quinta-feira, o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell – que dirige as reuniões de ministros dos Negócios Estrangeiros – garantiu que o mesmo já está pronto para ser apresentado aos Estados-membros, a quem cabe aprovar as sanções.