Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO discutem apoio à Ucrânia

Mais de um ano depois do início da invasão da Federação Russa à Ucrânia, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) reúnem-se na sede da organização para avaliar todo o apoio político, económico-financeiro e militar prestado a Kiev e planear as próximas tranches.Na segunda-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que a partir de hoje a Finlândia torna-se o mais recente Estado-membro da Aliança Atlântica, pelo que o chefe da diplomacia de Helsínquia também vai participar na reunião.Jens Stoltenberg anunciou também que os Estados-membros vão discutir maneiras de fazer com que a Ucrânia seja um país mais autónomo na Defesa no futuro, agora que houve “uma transição” do armamento utilizado durante a União Soviética e para o enviado pelo Ocidente.