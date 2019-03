Ministros forçam mudanças no acordo do Brexit perto do prazo de saída

RTP07 Mar, 2019, 18:12 / atualizado em 07 Mar, 2019, 18:21 | Mundo

A líder da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, confirmou que haverá votação no dia 12 de março e Philip Hammond avisou que terá de haver uma votação positiva para alcançar o acordo ou então terá de ser pedido mais tempo à União Europeia para chegar a uma saída com acordo.





A questão principal a resolver é a fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte. Geoffrey Cox esteve em Bruxelas na última terça-feira e garantiu que as conversações continuam para conseguir acordar novas mudanças no acordo do Brexit e que deverão manter-se nos próximos dias, ressalvando que tudo está a ser feito com cuidado.

Artigo 50 pode ser ativado





Philip Hammond foi claro sobre a solução a implementar caso as novas mudanças no acordo do Brexit sejam rejeitadas.







“Se o acordo conseguido pela primeira-ministra não for aprovado na terça-feira, então é provável que a Câmara dos Comuns vote para que se use o Artigo 50, para não deixar a União Europeia sem um acordo e vai tornar-se incerto como avançar daí para a frente”.





Declarações realizadas à BBC, em que Hammond aconselhou os apoiantes mais ávidos do Brexit a pensarem nas consequências de uma saída a 29 de março sem acordo.







“Correm o risco de nos afastarmos daquilo que acreditam ser o caminho certo se não alcançarmos o acordo”.

Governo espera derrota na votação





As negociações entre ministros britânicos e União Europeia têm sido descritas como “duras” e poucos são os que se encontram entusiasmados por possíveis mudanças no acordo que possam ser votadas positivamente no Parlamento.





Declinar as alterações ao acordo na próxima semana trará sérias dificuldades e incertezas nos próximos tempos para o Reino Unido e poderá precipitar um atraso na saída da União Europeia.





Apesar de alguns ministros acreditarem no sucesso da votação, a maioria está pessimista e não acredita que Geoffrey Cox traga novidades de Bruxelas e que manter a solução da fronteira das Irlandas vai manter o Reino Unido indefinidamente preso à União Europeia.





Theresa Villiers, uma ‘brexiteer’ assumida, mostrou pouca confiança num acordo que traga novas mudanças para o Brexit. “Não vejo um acordo revisto a regressar da União Europeia, que implemente medidas suficientemente boas para que haja uma votação positiva”.





“Suspeito que teremos o mesmo resultado da última vez em que os membros do Parlamento votaram contra o acordo mas depende muito do trabalho de última hora que Geoffrey Cox vai apresentar”.





A líder da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, avisou que uma votação negativa pode ter consequências que muitos vão lamentar e que fará uma nova declaração em que será decidida a data para votar a saída da União Europeia sem um acordo ou pedir mais tempo para tentar a saída para lá do dia 29 de março.