Minneapolis. Morte de Floyd motiva demissões e baixas de centenas de agentes

Dezenas de outros agentes pediram baixa desde a morte de George Floyd, no final de maio, pelo que o pessoal é cada vez menos.” de modo a conseguir dar resposta às chamadas e cumprir com os turnos e horários, escreveu o comandante Scott Gerlicher aos seus supervisores numAgentes veteranos de Minneapolis dizem que o moral está em baixo no departamento e contaram que muitos dos seus colegas estão a reduzir os esforços de policiamento por receio de que alguma eventual disputa na rua lhes traga problemas.“O departamento não vai continuar a agir como antes”, explicou Gerlicher, acrescentando que. Poderão ainda ser feitas reformas, entre as quais “alternativas razoáveis e seguras para os serviços policiais em algumas áreas”.

Muitos agentes de Minneapolis dizem sentir que estão a ser discriminados devido ao sucedido com o agente Derek Chauvin, que se ajoelhou por mais de oito minutos sobre o pescoço de George Floyd, até este morrer.

“É como se uma bomba nuclear tivesse atingido a cidade”, lamentou aoRich Walker, agente da polícia de Minneapolis há 16 anos, referindo-se ao ambiente que se faz sentir dentro do departamento. “Para ser sincero, estou surpreendido com o facto de ainda termos polícias a aparecerem para trabalhar”., criticou Walker, que há 11 anos esteve envolvido num episódio de violência após ter mandado parar um motorista e os agentes que o acompanhavam terem agredido o homem ao murro e ao pontapé.

Mais criminalidade, menos polícias

A incerteza sobre o que se irá seguir é, segundo agentes de Minneapolis, a maior fonte da sua frustração, numa altura em que uma maioria dos membros da Câmara Municipal dessa cidade se comprometeram a retirar o financiamento ao Departamento de Polícia e a substituir esse departamento por um novo órgão de segurança pública.Alguns dos agentes dizem ainda sentir que os líderes da cidade, assim como os residentes, lhes viraram as costas, pelo que se sentem menos motivados a “ir mais além com o seu trabalho”, de acordo com Rich Walker., argumentou.As tensões que envolvem a polícia surgem numa altura em que a criminalidade tem aumentado em Minneapolis.A relação entre a polícia de Minneapolis e a comunidade é há muito marcada por tensões devido às frequentes queixas por abuso da força, especialmente por parte de habitantes negros, que constituem 20 por cento da população da cidade. O incidente ocorrido em maio deste ano com o afro-americano George Floyd veio incendiar essa relação.Mas não só em Minneapolis se faz sentir este problema. Há vários anos que as crescentes críticas e denúncias contra abusos policiais têm dificultado o recrutamento e a continuidade dos polícias nos departamentos de vários Estados norte-americanos.Um relatório lançado no ano passado pela organizaçãoconcluiu que. Quarenta e um por cento disseram ter uma crescente escassez de funcionários.