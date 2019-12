Minuto Europeu: o que é o Tribunal de Contas Europeu?

Fundado em 1977, com sede no Luxemburgo, o Tribunal de Contas Europeu controla as receitas e despesas da União Europeia. Verifica a utilização dos fundos europeus e comunica os casos suspeitos ao Organismo Europeu de Luta Antifraude. Todos os anos entrega ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório que serve de base para aprovar o orçamento europeu.