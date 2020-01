Minuto Europeu: Telescópio ALMA

A União Europeia contribuiu com 37,5% do investimento no Telescópio ALMA, que é operado pelo Observatório Europeu do Sul e dois parceiros internacionais. Começou a ser construído em 2003 no deserto de Atacama no Chile. Tem 66 antenas e demorou 10 anos estar concluído.