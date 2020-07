Missão a Marte. Foguetão da NASA sofre problema técnico

O foguetão Atlas 5 levava a última geração de um rover para explorar o planeta vermelho.



A expedição tencionava recolher indícios de potenciais vidas passadas na vizinhança planetária da terra.



O rover é um robot semelhante a um carro com seis rodas. Iria deixar um mini-helicóptero em Marte e testar equipamentos para futuras missões com astronautas no planeta.