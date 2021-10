Missão da ONU em Timor-Leste avalia necessidades para ciclo eleitoral

", disse à Lusa o coordenador residente da ONU em Timor-Leste, Roy Trivedy.A missão, que tem marcadas reuniões com responsáveis eleitorais, do governo, da sociedade civil e dos partidos políticos timorenses, inclui um representante de Nova Iorque, um de Bruxelas e um de Banguecoque e vai elaborar um relatório sobre potenciais carências e necessidades de apoio.", explicou.Em eleições passadas, a ONU apoiou a realização com material de votação, incluindo a tinta usada para marcar os dedos dos eleitores, e prestou apoio técnico especializado.

Um dos projetos prestes a arrancar vai servir para garantir eleições seguras no quadro da pandemia da covid-19, financiado pelo Japão e a implementar pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), referiu Trivedy.