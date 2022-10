Missão da ONU na Líbia com mandato renovado por um ano

Após a demissão em novembro de 2021 do eslovaco Jan Kubis, que ocupava o cargo de enviado da ONU no país, a missão política da ONU (UNSMIL, na sigla em inglês) só havia sido renovada por períodos de alguns meses, com a Rússia a exigir um novo enviado antes de uma renovação mais longa.

Contudo, o cargo ficou vago por muito tempo, após o Conselho - cuja aprovação é necessária - rejeitar várias propostas do secretário-geral da ONU, António Guterres.

No início de setembro, foi finalmente alcançado um acordo para a nomeação do senegalês Abdoulaye Bathily, que assumiu o cargo em Trípoli em meados de outubro.

Na sequência, o Conselho de Segurança, concordou hoje, por unanimidade, estender o mandato de UNSMIL até 31 de outubro de 2023.

A resolução pede que "todas as partes líbias e outras partes interessadas colaborem construtivamente [com Abdoulaye Bathily] para o cumprimento da sua missão".

A missão mantém as suas principais funções inalteradas, incluindo promover o processo político de transição no país, consolidar as suas instituições, manter um cessar-fogo e monitorizar violações de direitos humanos.

A ONU está atualmente a procurar um acordo entre as principais fações líbias para realizar eleições presidenciais e parlamentares.

Atualmente, dois Governos disputam o poder no país: um está sediado em Trípoli (oeste) e é liderado por Abdelhamid Dbeibah desde o início de 2021 com o reconhecimento da comunidade internacional; o outro foi eleito em fevereiro passado pelo Parlamento, com Fathi Bachagha à frente, apoiado pelo marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste líbio.