Missão da ONU no país condena assasínio de funcionário em Ndélé

"A Minusca condena energicamente a morte de um dos seus funcionários na cidade de Ndélé, município de Bamingui-Bangoran (centro-norte da República Centro-Africana [RCA]). O corpo sem vida, crivado de balas, do funcionário, foi encontrado no sábado [hoje] na selva pela população", pode ler-se num comunicado enviado pela missão.

As causas da morte ainda não são conhecidas, adianta também o documento, e Mankeur Ndiaye, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na RCA, já manifestou a sua revolta.

"Este assassínio revoltante não passará impune. Os responsáveis serão procurados e perseguidos pelas jurisdições competentes. Atacar pessoal das Nações Unidas em funções é um ato inaceitável e já foi aberto um inquérito para determinar as circunstâncias do assassínio", indicou Mankeur Ndiaye, citado no comunicado.

A Minusca condenou também "a utilização de civis como escudos humanos na cidade de Ndélé pelos combatentes da Frente Popular para o Renascimento da República Centro-Africana (FPRC), a fim de impedir o envio de `capacetes azuis` em toda a cidade".

A missão da ONU recordou ainda que a Convenção de Genebra "interdita formalmente a utilização de civis como escudos humanos, nomeadamente impedir uma ação militar", lembrando que "esse ato constitui um crime de guerra".

As Nações Unidas apelaram ainda ao fim dos obstáculos às patrulhas da Minusca e ao levantamento de barricadas, para permitir "o envio de ajuda humanitária sem entraves".

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O Governo centro-africano controla um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, no início de fevereiro do ano passado pelo Governo e por 14 grupos armados, e um mês mais tarde as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Minusca, com a 6.ª Força Nacional Destacada (FND), com 180 militares e outros soldados na Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana, cujo 2.º comandante é o coronel António Grilo.

A 6.ª FND está quase a terminar funções, tendo constituído a Força de Reação Rápida da Minusca.

Na RCA estão também 14 elementos da Polícia de Segurança Pública.