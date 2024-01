Jorge Moreira da Silva esteve em Gaza e no Egito numa missão das Nações Unidas para tentar aumentar o volume, velocidade e impacto da ajuda humanitária. Um dos principais objetivos das visitas foi encontrar meios para fazer chegar combustível a infraestruturas de setores básicos. O secretário-geral adjunto da ONU reuniu-se em Gaza com elementos da organização que ainda estão presentes no território.