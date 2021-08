Missão militar conjunta enfrenta grupos armados em Moçambique

"O ato irá constituir o ponto mais alto da materialização das decisões da Cimeira Extraordinária da SADC realizada em Maputo, a 23 de junho de 2021, e assinala a plena prontidão para o desdobramento no Teatro Operacional Norte, no sentido de apoiar a República de Moçambique no combate ao terrorismo e extremismo violento que assolam alguns distritos da província de Cabo Delgado, com impacto no país e na região", refere a nota de imprensa.



O comunicado assinala que o contingente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) integra as forças de defesa e segurança da África do Sul, Botswana, Angola, Lesoto e Tanzânia, nas especialidades de forças terrestres, navais, aéreas, informações, logística, entre outros.



"Neste momento, o exército moçambicano, em coordenação com as forças ruandesas, regista avanços significativos na ocupação de importantes bases dos terroristas, com registo de pesadas baixas do lado inimigo, o que permite a retoma da normalidade nas áreas outrora consideradas de risco".



Não é publicamente conhecido o número de militares que a organização vai enviar a Moçambique, mas peritos da SADC que estiveram em Cabo Delgado já tinham avançado em abril que a missão deve ser composta por cerca de três mil soldados.



As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique contam, desde o início de julho, com o apoio de mil militares e polícias do Ruanda para a luta contra os grupos armados, no quadro de um acordo bilateral entre o Governo moçambicano e as autoridades de Kigali.



O Ministério da Defesa de Moçambique confirmou na segunda-feira a reconquista da vila de Mocímboa da Praia pelas forças conjuntas moçambicanas e ruandesas, avançando que os combates continuam para a "consolidação das zonas que prevalecem críticas".