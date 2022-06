Missão Shenzhou-14. Astronautas chineses vão estar 6 meses no espaço

A China lançou com sucesso a terceira missão tripulada para a nova estação espacial. Os três astronautas já entraram no módulo da estação e vão ficar no espaço até dezembro. A China aproxima-se do objetivo de manter tripulações na estação em permanência.