`Missão Sirli`: Egito usa inteligência militar francesa para atacar civis

"A Disclose obteve centenas de documentos de ‘defesa confidencial’ que expõem os abusos de uma operação militar secreta da França no Egito. Revelações da cumplicidade do Estado em bombardeamentos contra civis", começa por revelar a publicação da

, começa por revelar a publicação da Disclose , divulgada no domingo.





De acordo com a investigação, a França está a fornecer dados de inteligência militar às autoridades egípcias. A missão de inteligência militar francesa "Sirli", que começou em fevereiro de 2016 em benefício do Egito para ajudar no combate ao terrorismo, foi desviada pelo Governo egípcio, que usa as informações para atacar veículos de supostos traficantes na fronteira com a Líbia, e não terroristas como o esperado.





"Em princípio, a missão (...) consiste em investigar o deserto ocidental para detetar qualquer ameaça terrorista da Líbia", através de uma aeronave de vigilância e reconhecimento (ALSR) contratada pelo Departamento de Inteligência Militar (DRM) francês, adianta o artigo.



Mas, segundo os documentos em que se baseou esta investigação, os militares franceses estiveram envolvidos em pelo menos 19 ataques aéreos contra civis, no Egito, entre 2016 e 2018.





"Teoricamente, os dados colhidos deviam ser cruzados para avaliar a realidade da ameaça e a identidade dos suspeitos. Mas depressa os membros da equipa perceberam que a informação de inteligência militar fornecida aos egípcios estava a ser usada para matar civis suspeitos de tráfico. Um desvio sobre o qual alertaram a sua hierarquia mais do que uma vez", continua a publicação.



Governo francês sabia

A operação “Sirli” começou em fevereiro de 2016 durante a presidência de François Hollande. E, apesar das reservas expressas pelo Departamento de Inteligência Militar e pela Força Aérea francesa sobre a forma como o Egito estava a usar as informações, a missão continuou, embora estivesse a desviar-se do objetivo anti-terrorista.





"O coronel [egípcio] tem insistido para que se realizem voos principalmente sobre 'bananas', a fim de reduzir significativamente a atividade dos traficantes a circular entre a Líbia e o Egito", lê-se numa nota enviada por um militar ao DRM.







O que os militares denominam de "banana" é uma vasta área desértica que se estende do sul do oásis de Siwa às cidades do Delta do Nilo. É lá, segundo aquela publicação, que se concentram os grupos de traficantes que cruzam a fronteira com a Líbia em direção ao Cairo, Alexandria ou ao vale do Nilo.





O DMR começou a suspeitar do uso indevido dos dados colhidos com a ajuda dos militares franceses logo dois meses após o início da missão. Segundo um relatório do departamento francês a 20 de abril de 2016, ao qual o Disclose teve acesso, um militar alertou os superiores hierárquicos de que as autoridades egípcias queriam "agir diretamente contra os traficantes".



Quatro meses depois, revela a publicação, um novo relatório confirma as suspeitas dos militares franceses.







Entre 2016 e 2018, as forças francesas podem ter estado envolvidas em pelo menos 19 ataques a civis, destruindo vários veículos e matando várias centenas de pessoas.



Um ano após o início das operações, em 2017, o diretor do DRM de França escreveu um relatório confidencial ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, observando que a maioria das "pick-ups" localizadas no deserto egípcio não estavam ligadas aos grupos terroristas: "Os itinerários do tráfico são principalmente direcionados ao contrabando profissional 'simples'".



Estes documentos mostram como esta operação "de cooperação militar, mantida em segredo do público, foi desviada da sua missão original, a de reconhecimento da atividade terrorista, em favor de uma campanha de execuções arbitrárias", escreveu ainda a Disclose.



"Envolveu crimes de Estado sobre os quais o gabinete presidencial francês foi constantemente informado, mas sobre o que não tomou nenhuma atitude", continuou, acrescentando que o pessoal militar francês relatava regularmente aos seus superiores o abuso de informação, mas foi ignorado.



"Não há sinais" de terrorismo



No verão de 2016, o DRM começa a alertar o Estado francês de que a missão tem pouco interesse, principalmente porque porque as zonas de sobrevoo autorizadas permanecem estritamente limitadas à parte oeste do país, onde os grupos armados são quase inexistentes.



"Quase não há sinais para abordar a questão do terrorismo", lê-se noutra nota. "A impossibilidade de sobrevoar o território líbio, bem como o Sinai, limitou a recolha de informações às áreas de fronteira", continua, referindo-se às regiões onde se considera que a ameaça terrorista é real e à qual os militares franceses não têm acesso.



"A prioridade da missão é responder às necessidades do parceiro", acrescenta uma outra nota enviada na mesma altura.





A 21 de setembro, militares franceses comunicam que, durante uma operação de vigilância, viram um veículo em fuga que foi, posteriormente, bombardeado alegadamente por um avião Cessna 208 egípcio.





"O ataque foi muito provavelmente perpetrado pela força aérea egípcia Cessna 208", alertou um militar do DRM. "Só a presença do Cessna armado reforça a vontade da Força Aérea egípcia de usar as informações [fornecidas] para fins repressivos contra o tráfico local".





Dias depois, as autoridades egípcias declaram ter destruído oito veículos e respetivos ocupantes, supostamente traficantes, localizados pelos militares franceses. A publicação revela que, neste caso, as tropas francesas contribuiram "sem querer" para fornecer a localização de civis e para os ter tornado alvos dos militares egípcios.





"Ao fornecer informações sobre a localização deles, o Estado francês tornou-se cúmplice de execuções arbitrárias".







O DRM e a Força Aérea de França começam a expressar a sua preocupação quanto ao desvio da operação, como se verifica numa nota enviada à Presidência francesa a 23 de novembro de 2017: “Por falta de recursos para vigilância, a identificação das ‘pick-ups’ não pode ser realizada sem qualquer outro elemento de avaliação além do sobrevoo inicial de que foram objeto. Além disso, a identificação de determinados veículos e as batidas de interdição resultantes podem ser objeto de cautela”.



Outra nota datada de 22 de janeiro de 2019, dirigida à ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, antes de uma visita oficial ao Egito com o presidente Emmanuel Macron, revela "casos comprovados de destruição de objetos detetados pela aeronave francesa" e considera “importante lembrar ao parceiro que o ALSR não é uma ferramenta de ataque” .



No entanto, nenhum acordo foi assinado nem a missão posta em causa, visto que "o exército francês ainda está no deserto egípcio".

Inquérito parlamentar





A Disclose teve acesso a vários documentos classificados como "defesa confidencial", depois de uma fonte as ter enviado. Notas do Eliseu, do Ministério das Forças Armadas e do Departamento de Inteligência Militar (DRM) que revelam os abusos desta missão de inteligência, iniciada em fevereiro de 2016, em nome da luta contra o terrorismo.



Segundo a publicação, como a misção Silri foi usada pelo Egito em benefício de uma campanha de execuções arbitrárias - crimes de Estado dos quais François Hollande e Emmanuel Macron foram constantemente informados.



Nem a Presidência francesa nem as Forças Armadas responderam aos jornalistas que realizaram a investigação.



Poucas horas depois da publicação da história, uma declaração do Ministério da Defesa da França confirmou que os dois países tinham acordos nas áreas de inteligência e anti-terrorismo, informando ainda que Florence Parly tinha "solicitado que fosse lançada uma investigação sobre as informações divulgadas pelo Disclose".



"O Egito é um parceiro da França com o qual - como muitos outros países - mantemos relações no campo da inteligência militar e da luta contra o terrorismo (...) ao serviço da segurança regional e da proteção dos franceses. Por razões óbvias de segurança e eficiência, não iremos comunicar mais sobre a natureza dos mecanismos de cooperação implementados nesta área".





Apesar do desejo declarado de Paris, de redirecionar as suas exportações de armas para a Europa, o Egito é um dos principais destinatários de equipamento militar francês - vendas que foram consideravelmente reforçadas com a chegada ao poder de Abdel Fattah al-Sisi em 2014.



Em dezembro de 2020, o presidente Al-Sisi foi recebido por Emmanuel Macron, que até o presenteou com a Grã-Cruz da Legião de Honra, a mais alta distinção honorária francesa.