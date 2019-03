Missão timorense junto da ONU vai fechar temporariamente devido a impasse em Díli

Lusa29 Mar, 2019, 07:37 | Mundo

"Infelizmente o impasse levou a que não conseguíssemos fechar o contrato de arrendamento das instalações por não termos ainda a autorização necessária do Governo norte-americano", explicou Dionísio Babo, contactado pela Lusa.

O encerramento por tempo indifinido está relacionado com um longo processo que se arrasta "há vários anos" e que tem a ver com a "falta de acordo" entre os Estados Unidos e sucessivos Governos timorenses sobre as condições de arrendamento do espaço onde está a Embaixada em Díli.

Babo, que esteve em vista de trabalho no Japão, confirmou que o contrato de arrendamento do terreno, assinado pelo II Governo constitucional, está válido até 2032 mas que "as autoridades americanas queriam renovar já" e prolongar o arrendamento para terem maior certezas jurídica tendo em conta as obras que querem realizar no espaço.

Esta semana o Governo timorense anunciou que o Conselho de Ministros "aprovou a proposta de Memorando de Entendimento, apresentada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e pelo Ministério da Justiça, relativo ao contrato de arrendamento do terreno da Embaixada dos Estados Unidos da América em Timor-Leste".

"Este memorando de entendimento irá definir os termos do arrendamento do terreno da embaixada e as regras para construção e alteração das instalações diplomáticas", refere um comunicado, que não se refere aos efeitos do impasse.

Babo explicou que o Ministério da Justiça vai informar as autoridades norte-americanas e que "a vontade é de se resolver isto rapidamente" para que o impasse seja ultrapassado.

"A mudança de instalações da Missão de Timor já estava prevista há quatro anos, mas têm havido sucessivos atrasos nas negociações em Díli entre o Ministério da Justiça timorense e os americanos sobre os termos do arrendamento do atual espaço ocupado pela Embaixada dos Estados Unidos", referiu outra fonte do Governo timorense.

Isso "levou o Departamento de Estado em Washington a retaliar com a não autorização da mudança de instalações" da missão timorense que tem assim que fechar as portas durante um período indefinido.

"Não temos essa autorização necessária e por isso vai ficar temporariamente fechada", disse Babo.

Ainda que a missão timorense em Nova Iorque seja junto das Nações Unidas, Washington tem que autorizar a mudança para novas instalações, um processo que está previsto há vários anos e que deveria ocorrer agora, já que o contrato das instalações atuais termina no domingo.

O Foreign Missions Act, que regula a operação de missões dos Estados Unidos no estrangeiro e de missões estrangeiras nos Estados Unidos, obriga todas as missões diplomáticas sedeadas em Nova Iorque a terem sempre autorização do Departamento de Estado para poderem comprar ou mudar de instalações.

Fonte diplomática em Díli explicou que os Estados Unidos aguardaram uma resposta do Governo timorense durante quatro anos sobre o pedido de renovação do arrendamento do espaço onde está a embaixada, e onde pretendem igualmente realizar várias obras.

O impasse arrastava-se de Governos anteriores e agudizou-se, segundo a mesma fonte, depois do atual ministro da Justiça, Manuel Cáceres da Costa, ter manifestado a sua discordância sobre os termos propostos pelos norte-americanos.

Taur Matan Ruak, chefe do Governo, acabou por nomear o ministro de Estado na Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, para negociar diretamente com a embaixada norte-americana quanto aos termos da proposta final.

Os sucessivos atrasos têm causado dores de cabeça à missão timorense que viu espaços alternativos serem cancelados e que não pode formalizar as novas instalações sem a autorização do Departamento de Estado, confirmou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense em Díli.

Os diplomatas estão a empacotar a missão podendo o assunto demorar ainda "dois ou três meses" a estar resolvido.

O fecho ocorre num momento em que estão previstas várias visitas de membros do Governo timorense a Nova Iorque e em que decorrem várias ações na missão timorenses, incluindo debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.