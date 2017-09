Mísseis norte-coreanos dividem potências mundiais

Jorge Almeida - RTP15 Set, 2017, 17:52 | Mundo

O míssil disparado na noite de quinta-feira pela Coreia do Norte foi o que percorreu a maior distância até ao momento. Voou 3700 quilómetros, passou sobre Hokkaido, no Japão, e caiu no mar.



Este míssil era capaz de atingir a base norte-americana na ilha de Guam, no Pacífico.



O primeiro-japonês, Shinzo Abe, repetiu que o seu país “não vai tolerar” as ações provocatórias e perigosas da Coreia do Norte.



Um sistema de mísseis Patriot, que tem por objectivo abater mísses inimigos, foi fotografado esta sexta-feira junto do Ministério da Defesa japonês, em Tóquio.







Os Estados Unidos, a China e a Rússia também condenaram o lançamento do míssil apenas três dias depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter decretado novas sanções contra o regime de Pyongyang, na sequência do teste nuclear de 3 de Setembro.



Este órgão da ONU vai reunir-se novamente de emergência esta sexta-feira (19h00, hora de Lisboa).

Grandes potências divididas

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, disse que o seu país não é o "ponto fulcral do conflito" e acrescentou que as “várias partes envolvidas devem assumir as suas responsabilidades”.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo condenou o lançamento, mas através da sua porta-voz, Maria Zakharova, lamentou “a retórica agressiva que vem de Washington”.



Vladimir Putin e o Presidente francês Emmanuel Macron pediram que fossem retomadas as conversações diretas com o regime de Kim Jong-un.







Do lado dos Estados Unidos, o secretário de Defesa deixou claro que “Pequim e Moscovo têm que agir com ações diretas” para restringir o regime norte-coreano.



James Mattis relembrou que a China é o maior fornecedor de petróleo à Coreia do Norte, enquanto a Rússia é o maior empregador de “trabalhos forçados”.



A China e a Rússia continuam a afirmar que as sanções não vão resolver o problema que deve ser solucionado através da via do diálogo.



O mundo está expectante nas próximas decisões do líder da Coreia do Norte.