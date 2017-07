Mísseis norte-coreanos são ameaça "séria e crescente", advertem Washington e Tóquio

Lusa 31 Jul, 2017, 07:38 / atualizado em 31 Jul, 2017, 08:34 | Mundo

Manobras conjuntas dos EUA e do Japão no Mar do Japão | Kim Hong-Ji - Reuters

Num contacto telefónico sobre o teste de um míssil intercontinental realizado na sexta-feira por Pyongyang, Donald Trump e Shinzo Abe concordaram que a "Coreia do Norte representa uma ameaça direta séria e crescente para os Estados Unidos, Japão, República da Coreia [Coreia do Sul] e outros países, próximos e longínquos", de acordo com um comunicado.

Na sexta-feira, a Coreia do Norte lançou com êxito o segundo míssil balístico intercontinental da sua história.

O míssil, um Hwasong-14, voou 998 quilómetros durante 47 minutos e alcançou uma altitude máxima de 3.725 quilómetros antes de cair no Mar do Japão, que as duas Coreias denominam de Mar Oriental.

Na sequência deste teste, Pyongyang garantiu que pode alcançar qualquer parte dos Estados Unidos com esta arma.

Os contínuos testes de armamento de Pyongyang elevaram a tensão na península coreana e levaram Donald Trump a ameaçar realizar ataques preventivos contra a Coreia do Norte.