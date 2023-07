Mísseis russos destroem 120 toneladas de produtos agrícolas em ataque a Odessa

Cem toneladas de ervilhas e 20 toneladas de cevada foram destruídas, especificou Serhii Bratchuk, porta-voz da administração militar da região.



"Ao amanhecer, os russos dispararam mísseis do tipo Kalibr do porta-mísseis, que foi colocado em serviço no Mar Negro durante a noite", escreveu Bratchuk no Telegram.

"Infelizmente, os terminais de grãos das empresas agrícolas da região de Odessa foram atingidos. O inimigo destruiu 100 toneladas de ervilhas e 20 toneladas de cevada", acrescentou.

O porta-voz observou que duas pessoas sofreram ferimentos. Foram atingidas com estilhaços de vidro durante as explosões, mas receberam atendimento médico, de imediato.

Segundo Natalia Humeniuk, porta-voz do Comando Operacional do Sul, as forças russas atacaram em duas fases.

"Os dois primeiros mísseis Kalibr atingiram a instalação. Assim que as operações de resgate e extinção de incêndios estavam em andamento, outro míssil atingiu o local, explicou Humeniuk", explicou.

Este é o quarto ataque consecutivo contra Odessa ao longo dos últimos quatro dias.

Desde terça-feira, portos e infraestruturas dedicados à exportação de produtos agrícolas estão na mira russa, sobretudo cereais, da região de Odessa, onde se situam os três portos incluídos no chamado acordo dos cereais que Moscovo abandonou no início da semana.

As autoridades ucranianas afirmam que a Rússia tem o foco nas infraestruturas portuárias e no abastecimento de cereais. Nos dias anteriores já tinham destruídas cerca de 60 mil toneladas.Contra-resposta de Kiev no Mar Negro

No último relatório do Institute for the Study of War, (ISW), que fornece dados de investigação e análise sobre assuntos de defesa, é feita uma avaliação da mais recente ofensiva russa aos portos ucranianos.

Depois de os militares russos anunciarem que podem considerar os navios civis no Mar Negro para carregarem cereais como alvos militares legítimos, o ISW dá conta da contra-resposta ucraniana: “O Ministério da Defesa anunciou a 20 de julho que a partir da meia-noite, horário de Kiev, as forças ucranianas podem considerar todos os navios no Mar Negro com destino a portos na Rússia e territórios ucranianos ocupados como navios de carga militar”.

O Ministério ucraniano da Defesa argumentou - de forma semelhante ao homólogo russo - que as autoridades ucranianas divulgaram informações de navegação relevantes para os serviços marítimos.

No relatório do ISW também se lê que o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adam Hodge, afirmou a 20 de julho que os “serviços secretos dos EUA indicam que as forças russas colocaram minas marítimas adicionais nas proximidades dos portos ucranianos”.

Hodge acrescentou que a “Casa Branca acredita que a Rússia está engajada num esforço coordenado para justificar possíveis ataques contra navios civis no Mar Negro e culpar as forças ucranianas pelos ataques”.

A organização de análise norte-americana ISW considera que “os repetidos ataques à infraestrutura portuária e de armazenamento de grãos da Ucrânia demonstram a disposição de Putin para usar a segurança alimentar global” como ”uma das poucas vias restantes de influência contra o Ocidente”.



“As interrupções prolongadas na logística de cereais na Ucrânia provavelmente terão efeitos cada vez mais em cascata no fornecimento de grãos, aumentando o senso de urgência que o Kremlin espera criar”, acrescenta o relatório da ISW.