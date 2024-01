Mísseis ucranianos abatidos sobre Belgorod e Crimeia

O ataque ucraniano desta madrugada à cidade fronteiriça de Belgorod foi frustrado, de acordo com o governador da região, Vyacheslav Gladkov.

“O nosso sistema de defesa aérea funcionou em Belgorod e nos arredores, onde vários alvos aéreos foram abatidos na aproximação da cidade”, disse Gladkov pouco depois das 5h00 (2h00 em Lisboa).

Mais tarde, ainda anunciou que um alerta de mísseis voltou a ser ativado em toda a região de Belgorod, para que os residentes se mantivessem nos abrigos. "A situação em Belgorod continua tensa. De manhã houve dois ataques", escreveu o governador no Telegram.

Uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas em Belgorod, segundo o governador da região. O Ministério da Defesa de Moscovo reportou que pelo menos 12 mísseis ucranianos foram intercetados e destruídos.De retaliação em retaliação

Nos últimos cinco dias, as forças russas lançaram vários ataques em grande escala com mísseis e drones contra cidades ucranianas, visando áreas residenciais e infraestruturas vitais.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, relatou que a Rússia usou cerca de 300 mísseis e 200 drones nestes ataques.

Por sua vez, um ataque a 30 de dezembro à cidade russa de Belgorod matou 24 pessoas e feriu mais de 100, localidade que fica a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

A Rússia atribuiu o ataque à Ucrânia, embora Kiev não tenha reagido. O presidente russo Vladimir Putin devolveu resposta dizendo a 1 de janeiro que a Rússia intensificaria os ataques em retaliação ao ataque a Belgorod.

Na terça-feira, Zelensky afirmou que a Rússia disparou “quase 100 mísseis de vários tipos” e "especificamente calculados pelo inimigo para causar o máximo de danos possível".

Segundo o presidente ucraniano, dez mísseis balísticos hipersónicos russos foram abatidos na terça-feira.

O ataque russo à capital ucraniana, Kiev, e ao nordeste do país com dezenas de mísseis e drones, que tinham como alvo empresas militares e armazéns com armas ocidentais, causou pelo menos quatro mortos e mais de 90 feridos.Na Crimeia ocupada

Durante a noite, em Sebastopol, a maior cidade da península anexada da Crimeia, também houve explosões.

De acordo com o governador russo do território, Mikhail Razvozhayev, um míssil ucraniano foi abatido sobre o porto da cidade, mas não se registou nenhuma vítima ou danos.

Também na região fronteiriça de Kursk um ataque aéreo proveniente de Kiev danificou já esta quarta-feira uma subestação elétrica e causou cortes de energia em várias cidades da região, segundo o governador Román Starovoit.

c/ agências