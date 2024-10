Míssil lançado do Iémen deixa Israel em alerta

REUTER/ Nir Elias

As sirenes soaram no centro do país, um ano depois do ataque do Hamas em território israelita.



O braço militar do Hamas adianta que as pessoas feitas reféns pelo grupo, há precisamente um ano em Israel, estão numa situação muito difícil em Gaza.



O braço armado do Hamas diz-se preparado para uma "guerra longa" contra Israel.



Hoje mesmo, foi confirmada a morte de Idan Stivi, cidadão luso-israelita sequestrado a 7 de outubro do ano passado.



Cerca de 100 pessoas estão ainda nas mãos do grupo extremista, um ano depois do ataque que serviu de rastilho para uma nova onda de violência no Médio Oriente.



Depois dos avanços que espalharam a destruição em Gaza nos últimos meses, Israel abriu entretanto uma nova frente de batalha contra outro movimento, o Hezbollah, no Líbano.



Os ataques seguem sem fim à vista, como conta o enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo.