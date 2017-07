Míssil foi prenda de aniversário para sacanas, aponta a Coreia do Norte

Andreia Martins - RTP 05 Jul, 2017, 11:42 / atualizado em 05 Jul, 2017, 12:59 | Mundo

Em Pyongyang, há muito que se tornou um hábito que as datas especiais sejam assinaladas pelo regime norte-coreano com pompa e circunstância. Seja para celebrar uma data relevante para o país ou o aniversário de um dos grandes líderes, é frequente o recurso às grandes paradas com arsenal militar ou mesmo ao lançamento de mísseis balísticos.



Este ano, Kim Jong-un foi mais longe e quis assinalar o dia nacional do maior inimigo da Coreia do Norte. Pelo menos é essa a justificação encontrada pelo líder norte-coreano, que disse esta quarta-feira que o lançamento de um míssil balístico intercontinental foi “uma prenda para os sacanas dos norte-americanos” no Dia da Independência dos Estados Unidos, o 4 de Julho.



Segundo a agência norte-coreana KCNA, Kim Jong-un ordenou aos cientistas e técnicos da Coreia do Norte para que preparem “mais pacotes de presentes para os Yankees”, expressão correntemente usada para designar os norte-americanos.



Os comentários do líder norte-coreano citados pela agência de notícias de Pyongyang surgem poucas depois de Donald Trump ter convidado Kim Jong-un a fazer um uso mais proveitoso do seu tempo.



“A Coreia do Norte acabou de lançar outro míssil. Este homem não tem algo melhor para fazer com a vida? Acredito que a Coreia do Sul e o Japão não aturem esta situação por muito mais tempo. Talvez a China tome medidas pesadas e acabe com este absurdo de uma vez por todas!”, escreveu o Presidente norte-americano no Twitter.



North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

Míssil com "capacidades nucleares"

Pressão diplomática

Situação dos trabalhadores

Diálogo e propaganda

Esta quarta-feira, o Departamento de Defesa norte-americano concluiu que o teste realizado na terça-feira pela Coreia do Norte tem o alcance equivalente ao de um míssil balístico intercontinental (ICBM).Segundo alguns especialistas na matéria, a distância alcançada – o míssil chegou aos 2,802 quilómetros de altitude, a mais elevada até hoje - coloca o estado do Alasca e outras partes do território norte-americano ao alcance de Pyongyang.As autoridades norte-acoreanas asseguram que o míssil intercontinental lançado na terça-feira, designado por Hwasong-14, ou KN-14, é capaz de transportar ogivas nucleares de grande dimensão.Para além dos mísseis balísticos intercontinentais, Kim Jong-un garante também que a Coreia do Norte tem à sua disposição o uso de bombas atómicas e de hidrogénio, lembrando que não vai abdicar deste arsenal enquanto os Estados Unidos não desistirem da “política hostil” contra o regime eremita da península coreana.Desde o início do ano, a Coreia do Norte terá realizado pelo menos 11 lançamentos balísticos, violando regras e tratados internacionais. Mas perante o novo tipo de arma à disposição de Kim Jong-un, cresce a tensão diplomática e militar à volta da questão norte-coreana, tema que será certamente incontornável na cimeira do G20, que se realiza em Hamburgo a partir de sexta-feira.No encontro vão estar os principais líderes mundiais, incluindo o presidente norte-americano, Donald Trump, o líder russo Vladimir Putin ou o presidente japonês Shinzo Abe ou o recém-eleito líder sul-coreano Moon Jae-in, com a chanceler alemã Angela Merkel como anfitriã.Ainda hoje terá lugar em Nova Iorque uma nova reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir das 15h00 (20h00 em Lisboa), um encontro de emergência a pedido do Reino Unido, Japão e Coreia do Sul.Rex Tillerson, secretário de Estado norte-americano, considerou na terça-feira que o novo teste realizado pela Coreia do Norte representa “uma nova escalada na ameaça” existente para os Estados Unidos e os aliados, pelo que serão necessárias medidas mais vigorosas.“Todas as nações devem demonstrar publicamente à Coreia do Norte que existem consequências quando se procuram desenvolver armas nucleares”, acrescentou.O responsável norte-americano lembrou ainda que qualquer país que acolha e aceite trabalhadores vindos da Coreia do Norte está não só a desrespeitar as sanções impostas pelas Nações Unidas, mas também a ajudar económica e financeiramente o país, uma vez que estes são obrigados a enviar grandes remessas que sustentam o regime.A ONU refere que há pelo menos 50 mil pessoas de origem norte-coreana em situação de “trabalhadores convidados”. A maioria destes trabalhadores foi levada a abandonar o país na sequência das graves imposições financeiras impostas à Coreia do Norte e à fome extrema daí decorrente durante os anos 90 do século passado.São migrantes com condições mínimas de trabalho, enviados sobretudo para a China e para a Rússia, mas também já foram encontrados em países como o Qatar ou a Malásia.Recentemente, o jornal britânico expôs o caso de pelo menos 190 trabalhadores norte-coreanos explorados durante a construção do Zenit Arena, um dos estádios onde se irá jogar o Campeonato do Mundo de 2018 em futebol, onde aliás decorreu a final da Taça das Confederações.Pelo menos um desses trabalhadores morreu na sequência do trabalho excessivo entre agosto e novembro de 2016, tratados como autênticos “prisioneiros de guerra”.Uma situação semelhante aconteceu no Qatar denunciada em 2014. O país do Golfo Pérsico recorreu a trabalhadores vietnamitas, indianos, nepaleses e por fim a cerca de 50 trabalhadores norte-coreanos na construção dos estádios que vão acolher o Campeonato do Mundo de 2022.Na Malásia , os norte-coreanos foram requeridos sobretudo em trabalhos de exploração de minas, mediante um acordo especial assinado com Pyongyang que alegadamente previa o pagamento direto do salário destes trabalhadores ao regime norte-coreano.Sob pressão para adotar uma postura mais rígida com a Coreia do Norte, a Rússia, mas sobretudo a China, têm apelado a Washington e Pyongyang para que sejam feitas concessões de ambos os lados e apelam ao diálogo aberto entre os dois países.Em conferência de imprensa conjunta na terça-feira, Xi Jinping e Vladimir Putin reiteraram que pretendem alcançar “paz e estabilidade” na península coreana.“É muito importante avançar com uma iniciativa conjunta para a resolução do problema norte-coreano com vista a parar de imediato com os ataques com mísseis balísticos, mas também com a implantação de armas dos Estados Unidos na Coreia do Sul”, afirmaram os dois líderes, que têm sido críticos dos exercícios conjuntos dos dois aliados, e sobretudo do sistema antimíssil THAAD que Washington continua a instalar em Seul, um sistema que é visto por Pequim e Moscovo como uma forma de ingerência na região.No entanto, e no seguimento no lançamento norte-coreano no início da semana, os Estados Unidos e a Coreia do Sul descartaram recorrer ao diálogo e retorquiram com um novo exercício militar conjunto na costa Este da península coreana, abaixo do Paralelo 38.“Os testes serviram para mostrar a nossa capacidade de precisão em atingir um inimigo em caso de emergência”, referiu o ministro sul-coreano da Defesa em comunicado.Robert Kelly, especialista em questões norte-coreanas na Universidade de Pusan, refere ao The Guardian que os comentários de Donald Trump e as demonstrações de força em resposta às ações de Kim Jong-un só ajudam a alimentar a propaganda do regime.“Esta situação reforça a imagem da Coreia do Norte como o país que enfrenta o grande agressor imperialista. (…) Seria uma ajuda se Donald Trump recuasse um pouco. Os tweets infantis e personalizados rebaixam os Estados Unidos ao nível dos norte-coreanos”, considerou.